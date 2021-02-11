Acun Ilıcalı hakkındaki Survivor iddiası bomba! Para suyunu çekti Dominik'i bırakıyor

Survivor'ın uzun yıllardır Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmesi, Survivor'ın kalabalık bir yapım ekibi ve yarışmacı grubuna sahip olması yüksek maliyetlerin masaya yatırılmasına neden oldu. Bu sebeple Acun Ilıcalı, ilk olarak kemeri Survivor'dan sıkmaya başladı.