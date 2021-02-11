Acun Ilıcalı hakkındaki Survivor iddiası bomba! Para suyunu çekti Dominik'i bırakıyor
Acun Ilıcalı'nın ekonomik sıkıntıya girdiği iddiaları konuşulurken Survivor bombası patladı. Dominik'ten Türkiye'ye geliyor hatta şehir bile belli.
Yayımlandığı ilk günden beri Dominik Cumhuriyeti'nde çekimleri yapılan Survivor Ünlüler-Gönüllüler için ortaya atılan iddia duyanları şaşırttı. Medya patronu Acun Ilıcalı'nın ekonomik sıkıntılar çektiği söylentileri hızla yayıldı. Reklam gelirlerinde ciddi bir düşüş olduğu iddia edilen Ilıcalı'nın kemer sıkma politikası uygulayacağı konuşuluyor.
Survivor'ın uzun yıllardır Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmesi, Survivor'ın kalabalık bir yapım ekibi ve yarışmacı grubuna sahip olması yüksek maliyetlerin masaya yatırılmasına neden oldu. Bu sebeple Acun Ilıcalı, ilk olarak kemeri Survivor'dan sıkmaya başladı.
İddialara göre, Acun Ilıcalı'nın giderleri azaltmak için yarışmayı Türkiye'de çekmeye karar verdiği ileri sürüldü.
Medyaradar'da yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın çekimleri Türkiye'ye taşıyacağı, bunun için ise Düzce'nin Gölormanlı köyünden arazi aldığı iddia edildi.