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Acun Ilıcalı Hadise Hande Erçel Demet Özdemir'e fark attı! İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü...

Acun Ilıcalı Hadise Hande Erçel Demet Özdemir'e fark attı! İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü...

Sosyal medya platformu Insgram'da Demet Özdemir, Acun Ilıcalı, Hande Erçel ve Hadise'yi geçerek zirveye yerleşen ünlü isim şaşırttı.

Acun Ilıcalı Hadise Hande Erçel Demet Özdemir'e fark attı! İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü...

Sosyal medya son yıllarda insanların vazgeçilmezleri durumuna geldi. Ünlü isimlerin de oldukça aktif kullandığı Instagram'da en çok takipçisi bulunan Türk ünlü herkesi şaşırttı. 

İşte en çok takipçisi bulunan Türk ünlüler...

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Acun Ilıcalı Hadise Hande Erçel Demet Özdemir'e fark attı! İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü...

10. Murat Boz
Takipçi sayısı: 11 milyon

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Acun Ilıcalı Hadise Hande Erçel Demet Özdemir'e fark attı! İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü...

9. Fahriye Evcen
Takipçi sayısı: 12,6 milyon

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Acun Ilıcalı Hadise Hande Erçel Demet Özdemir'e fark attı! İşte Instagram'da en çok takipçisi olan ünlü...

8. Neslihan Atagül
Takipçi sayısı: 12,9 milyon

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