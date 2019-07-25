Acun Ilıcalı göndermede bulundu Seda Sayan paylaşınca alay konusu olmuştu
Bu sezon Tv8 ekranlarında Yemekteyiz'i sunacak olan Seda Sayan, önceki gün patronu Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kendisini makyaj filtreli paylaşan Sayan'a esprili bir şekilde göndermede bulundu.
Seda Sayan'ın, Eser Yenenler'in düğününde bir araya geldiği ünlü kişilerle makyaj filtreli paylaşımları olay olmuştu. Ancak paylaşımlarından en çok konuşulan ise Acun Ilıcalı ile ilgili olanıydı. Ilıcalı, bu fotoğrafın ardından aylar sonra Sayan'la bir araya gelerek göndermeli bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz gün Seda Sayan ile bir araya gelen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Ilıcalı'nın fotoğrafın altına düştüğü 'nofilter' (filtre yok) notu, Seda Sayan'a gönderme olarak değerlendirildi.
Sitem etmişti: Öte yandan Yemekteyiz'in sunuculuğunu devralan Seda Sayan, geçtiğimiz gün patronu Acun Ilıcalı hakkında konuşmuş ve uzun süren çekim saatlerine sitem etmişti. Sayan, Ilıcalı ile ilgili şu ifadelerde bulunmuştu:
Tuzağına düştüm: "Kandırıldım, Acun'un tuzağına düştüm. Çekimler bir türlü bitmiyor. Yarışmacılar yemekleri değil, birbirlerini yiyorlar. Bunca yıl sabah programı yaptım bu kadar uzun süren ve sonu gelmeyen çekimler görmedim. Yarışmacılar beni bile susturuyor."