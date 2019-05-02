Acun Ilıcalı Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Tarih yazacağız
Acun Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Fenerbahçe için destek kampanyası başlatacaklarını duyurdu.
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, Instagram hesabından Ali Koç ve Cem Yılmaz'la daha önce çekilen bir fotoğrafını yayınlayarak, Fenerbahçe için düzenleyecekleri destek kampanyasının detaylarını açıkladı.
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Acun Ilıcalı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçemiz için yakın zamanda yapacağımız destek kampanyası ile ilgili bir açıklama yapmak istiyorum..."
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"Geçtiğimiz günlerde yönetimimize gönlünü verdiğim takımımız için, TV8 ekranlarında dünya futbol tarihinin en büyük kampanyasını yapma teklifini götürdüm, başkanımızın da tam desteğiyle özlenen Fenerbahçe için büyük bir kampanyaya başlıyoruz."
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"12 ve 13 Mayıs akşamı dostum Cem Yılmaz ile birlikte taraftar ve kulüp bütünleşmesinin tarihini yazmak için TV8 ekranlarında olacağız."
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