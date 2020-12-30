Acun Ilıcalı Exxen'in kaç para olduğunu açıkladı bakın hangi yapımlar var
Exxen'in aylık ücretini Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı platform 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak. Herkes merakla Exxen'in açılmasını beklerken akıllarda tek bir sordu vardı. Exxen'in ücretinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Exxen'in aylık ücreti üzerine sosyal medyada bir iddia dolanmıştı fakat Acun Ilıclı, bir yorum yapmamıştı. O gizem çözüldü. Ilıcalı, sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından Exxen'in aylık ücretinin ne kadar olacağını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın 900 milyon TL harcadığı Exxen'in aylık ücreti 9,90 TL olacak. Fiyatın uygun olacağını duyan herkes büyük mutluluk yaşadı. Öte yandan Exxen'de hangi yapımların olacağı da merak ediliyordu. İşte Exxen'in özel yapımları...
Vahşi Şeyler
Başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Hazal Türesan ve Aytaç Uşun'un yer aldığı aksiyon, komedi ve aşkı bir araya getiren dizi seyircinin merak ettiği yapımlar arasında gösteriliyor.