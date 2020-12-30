Acun Ilıcalı Exxen'in kaç para olduğunu açıkladı bakın hangi yapımlar var

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı platform 1 Ocak 2021 itibariyle yayın hayatına başlayacak. Herkes merakla Exxen'in açılmasını beklerken akıllarda tek bir sordu vardı. Exxen'in ücretinin ne kadar olacağı merak konusu olmuştu.