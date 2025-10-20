Acun Ilıcalı, eski yarışmacısı Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Yaptığı o hareketle herkese ibret oldu
Hasan Yalnızoğlu'nun vefatının ardından ortaya çıkan bir detay, Avun Ilıcalı'nın gösterdiği dostluğun ve vefayı gösterdi. Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Yalnızoğlu'nun 8 yaşındaki kızı için yaptığı bu hamleyi duyan herkes duygulandı. Sessizce yapılan bu davranış, gösterişten uzak bir vefa örneği olarak değerlendirildi. Bakın Acun, Hasan Yalnızoğlu'nun kızı için ne yapmış...
Oyuncu, dansçı ve sporcu kimliğiyle tanınan Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024'te, 50 yaşında pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitirmişti. Hasan'ın vefatının ardından Acun Ilıcalı'nın ne yaptığı ortaya çıktı. Herkes bu davranış karşısında duygu seli yaşadı. Tam bir dostluk ve vefa örneği...
Uzun süre boyunca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Yalnızoğlu, spordaki başarılarının ardından dans ve oyunculuk kariyerinde de önemli işlerde boy göstermişti. Bir dönem Anadolu Ateşi grubunda baş dansçı olarak yer alan sanatçı, "Survivor" yarışmasıyla da geniş kitlelerce tanınmıştı.
Ardında henüz 8 yaşında bir kız çocuğu bırakan Yalnızoğlu'nun vefatı büyük üzüntü yaratmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir detay, sanatçının sevenlerini duygulandırdı. Hürriyet'in haberine göre, Acun Ilıcalı, Hasan Yalnızoğlu'nun küçük kızının üniversiteye kadar tüm eğitim masraflarını sessizce üstlendi.
Bu davranışı gösterişten uzak bir vefa örneği olarak değerlendiren yakın çevresi, Ilıcalı'nın bu desteği hiçbir şekilde duyurmak istemediğini belirtti. Ancak yapılan bu anlamlı jestin basına yansıması, dostluğun unutulmadığını bir kez daha gösterdi.