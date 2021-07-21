Acun Ilıcalı eski eşi ve sevgilisini anlattı: Şeyma Subaşı dostum, Ayça Çağla Altunkaya huzurum...

Acun Ilıcalı eski bayramları yad etti

ÇEŞME'de Ün'ün sorularını yanıtlayan Ilıcalı, çocukluğundaki bayramları yad etti. Ilıcalı "Çok iyi harçlık verirlerdi. Çok sevilirdim. Ama annemle babam istediğim her şeyi aldığı için bayram harçlıklarımla ekstra bir şey yapmadım." dedi.