Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı! 'Çok iyi bir anne'
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olan Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı.
Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyet'inde koronavirüs salgın nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, dün akşam hakkında merak edilen sorulara yanıt vermek için gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan canlı yayına konuk oldu ve samimi açıklamalarda bulundu.
"Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı": Samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, salgın nedeniyle annesinin yanına gidemediği için Dominik'te olan kızı Melisa'dan bahsederken eski eşi Şeyma Subaşı'na da övgüler yağdırdı.
"Şeyma çok anlayışlı davrandı": Şeyma'nın bu uzak kaldıkları süreci güzel yönettiğini söyleyen Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu süreci Melisa ile geçiriyoruz ama benim 3 kızım da Türkiye'de. Melisa ile baş başa kalıp onun keyfini çıkarmak bambaşka. Zaman bizim için çok önemli ama biz o zamanı bulamıyorduk.
Neredeyse 3 aydır Melisa'yla birlikteyiz ve iyi anlaştık. Bir annenin kızından ayrı kalması çok zor bir süreç. Burada Şeyma çok anlayışlı davrandı, beraber aldığımız bir karardı. Melisa burada daha mutlu olacaktı. Bütün evlatlarım değerli ama Melisa daha küçük olduğu için daha bir özen istiyor.