Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'na övgüler yağdırdı! 'Çok iyi bir anne'

"Şeyma çok anlayışlı davrandı": Şeyma'nın bu uzak kaldıkları süreci güzel yönettiğini söyleyen Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu süreci Melisa ile geçiriyoruz ama benim 3 kızım da Türkiye'de. Melisa ile baş başa kalıp onun keyfini çıkarmak bambaşka. Zaman bizim için çok önemli ama biz o zamanı bulamıyorduk.