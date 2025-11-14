Acun Ilıcalı eşi Çağla'ya gelen o soruya yanıt vermesine izin vermedi, araya girdi!
Survivor 2026 sezonunda yapılan hazırlıklarını paylaşan Acun Ilıcalı, galada eşi Çağla Ilıcalı'ya sorulan o soruya yanıt verilmesine izin vermedi, anında müdahale ederek "O şimdi söylemesin" dedi. Bu çıkış, geceye damga vurdu. Sosyal medyada çok konuşulan bu çıkışın sebebi bakın hangi soruydu...
Survivor 2026 hazırlıklarından bahseden ve basın mensuplarına bilgi veren Acun Ilıcalı, galada basın mensuplarının "Siz neler söylemek istersiniz?" sorusunu yönettiği eşi Çağla Ilıcalı'nın cevap vermesine izin vermedi anında müdahale etti. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu ani çıkış magazin gündemine oturdu.
Bir film galasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Acun Ilıcalı, Survivor 2026'nın hazırlık süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünlü yapımcı, yeni sezonun Ünlüler–Gönüllüler formatıyla ekrana geleceğini belirtirken sohbet sırasında yaşanan bir an geceye damgasını vurdu.
"O ŞİMDİ SÖYLEMESİN"
Muhabirler, sohbetin bir bölümünde Ilıcalı'nın yanında bulunan eşi Çağla Ilıcalı'ya dönerek, "Siz neler söylemek istersiniz?" diye sordu. Acun Ilıcalı soruyu duyar duymaz hızlıca araya girerek, "O şimdi söylemesin" dedi. Bu müdahale, galada kısa süreli bir şaşkınlık yarattı.
"BU SENE ÇOK İDDİALIYIZ"
Survivor seçmelerinden geldiğini belirten Ilıcalı, "Bu sene çok iddialıyız. Seyircilerimizin çok ilgi göstereceği bir kadro hazırladık" diyerek yeni sezon çalışmalarının yoğun tempoda devam ettiğini aktardı. Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosuna dahil olacak sürpriz bir isim için de ipucu verdi: "Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında açıklayacağız" dedi.