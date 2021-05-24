Acun Ilıcalı en yakınını kaybetti sosyal medyadan bakın neler yazdı

Acun Ilıcalı, amcasının bu fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:

''Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey.''