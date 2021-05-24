Acun Ilıcalı en yakınını kaybetti sosyal medyadan bakın neler yazdı
Acun Ilıcalı, acısını sosyal medya hesabı Instagram'dan sevenleriyle paylaştı. Ilıcalı, en yakınlarından birini kaybetti.
Şu sıralar TV8'de yayımlanan Survivor yarışması nedeniyle Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı, aldığı kötü haberle yıkıldı. Medya patronu, amcası Nazmi Ilıcalı'yı kaybetti. Ilıcalı, vefat haberini kişisel sosyal medya hesabı Instagram'dan duyurdu.
Acun Ilıcalı, amcasının bu fotoğrafını paylaşarak şunları yazdı:
''Hayatını iyilikle, yardımseverlikle geçirdin ve bizlere örnek oldun. Anne ve babam için hep özeldin, ağabeyim ve benim için de öylesin ve öyle kalacaksın. Nazmi Ilıcalı ismini eminim ki güzel evlatların en iyi şekilde yaşatacak. Seni hiç unutmayacağız. Mekanın cennet olsun Nazmi Ağabey.''
Acun Ilıcalı: 29 Mayıs 1969 tarihinde Erzurum'un Aziziye ilçesinden olan bir ailenin oğlu olarak Edirne'de doğmuştur. Annesinin adı İlknur ve annesi kooperatifler il müdürüydü. Babasının adı Ergün ve babası müteahhitti. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Ağabeyinin okula gitmesini kıskandığı için 5 yaşında okula başlamıştır. O yüzden okulu hep oyun sandığını söylemiştir.
İlkokul ve ortaokulu Edirne İstiklâl İlkokulu'nda tamamlamıştır. 10 yaşında Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazanmıştır. Okumak için anneannesinin yanına, İstanbul'a gitmiştir. Ailesinden uzak olduğu için derslerinden kopmuştur. Daha sonra annesinin tayini İzmit'e çıkmış ve ailesi İstanbul'a taşınmıştır.