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Acun Ilıcalı en büyük pişmanlığını açıkladı

Acun Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığının babasını kaybettiği trafik kazasında arabayı kullanmamak olduğunu söyledi. Ilıcalı, o anları kelimeler boğazına düğümlenerek aktardı.

İnsanları eğlendiren programlarla milyonlarca kişinin evine giren Acun Ilıcalı, hayattaki en büyük pişmanlığıyla ilgili yürek burkan sözler söyledi.

YouTube'da Cüneyt Özdemir'in yayınına konuk olan Ilıcalı'ya, Twitter üzerinden, "Hayattaki en büyük pişmanlığı ya da keşkesi neymiş?" sorusu yöneltildi.

"Keşke o arabayı ben kullansaydım"

Ünlü televizyoncu bir süre duraksadıktan sonra bu soruya şu cevabı vererek bu sefer izleyenleri duygulandırdı:

"Hayatımdaki en büyük pişmanlığım... Ailem Bodrum'a giderken trafik kazası geçirdi. O gün arabayı ben kullanmak isterdim. İki araba gidiyorduk, babam kendi arabasıyla yola çıktı. Normalde arabayı hep ben kullanırdım. Onları önden yollamak en büyük pişmanlığımdır. Keşke o arabayı ben kullansaydım."

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