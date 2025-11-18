Acun Ilıcalı duyurdu! Survivor kadrosuna usta ismin oğlu katılıyor
Survivor 2026 Ünlüler-All Star için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Programın takipçileri bir an önce kadronun tamamının açıklanmasını bekliyor. Bugün ise Acun Ilıcalı'dan bir duyuru daha geldi. Sinemanın usta isminin oğlu da Survivor'da!
Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2026 Ünlüler & All Star'a katılacak bir ismi daha açıkladı.
Bayhan, Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz'un ardından Cünyet Arkın'ın oğlu Murat Arkın da Survivor'a gidecek.
Acun Ilıcalı, "Değerli Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
