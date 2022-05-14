Acun Ilıcalı duymasın! Mobing yapıldı Survivor itiraflarıyla Merve Oflaz olay oldu: Adeta faciaydı
2010 yılında katıldığı Survivor yarışmasında şampiyon olan Merve Oflaz, Youtube'da katıldığı bir programda şaşırtan açıklamalara imza attı.
2010 yılında yayınlanan 'Survivor Kızlar Erkekler'in şampiyonu olarak, Survivor Türkiye tarihinin ilk ve tek kadın şampiyonu olma unvanını elinde bulunduran Merve Oflaz, yarışma sonrası oyunculuk kariyerine adım attı.
Drama ve diksiyon eğitimi alan Oflaz, 2011'de dönemin en çok konuşulan dizisi 'Muhteşem Yüzyıl'da 'Ayşe Hatun' rolünü canlandırdı, ardından 'Kalbim 4 Mevsim', 'Not Defteri' ve 'Güzel Köylü' dizilerinde rol aldı.
2015'te 'All-Star' ile yeniden Survivor deneyimi yaşayan ve 7'nci haftada adaya veda eden 33 yaşındaki güzel, 'Eve Dönüş' ve 'Rengarenk' dizilerinde oynadıktan sonra Kanal D'nin fenomen yapımı 'Arka Sokaklar'da 2017-2021 yılları arasında 'Bahar Komiser' karakterine hayat verdi.
Eski Survivor şampiyonu Merve Oflaz, Survivor yarışmasıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.