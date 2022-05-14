Acun Ilıcalı duymasın! Mobing yapıldı Survivor itiraflarıyla Merve Oflaz olay oldu: Adeta faciaydı

Drama ve diksiyon eğitimi alan Oflaz, 2011'de dönemin en çok konuşulan dizisi 'Muhteşem Yüzyıl'da 'Ayşe Hatun' rolünü canlandırdı, ardından 'Kalbim 4 Mevsim', 'Not Defteri' ve 'Güzel Köylü' dizilerinde rol aldı.