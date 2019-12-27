Acun Ilıcalı düğmeye bastı Zuhal Topal'la Sofrada'nın yayınını durduruyor!
Acun Ilıcalı ve FOX TV arasındaki gerilim büyüyor. Ilıcalı, 'Zuhal Topal’la Sofrada' programı için yayının durdurulması için dava açtı.
TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı ve FOX TV arasında yaşanan gerilim gittikçe büyüyor. Yemekteyiz'in formatından çalıntı olduğu iddia edilen “Zuhal Topal’la Sofrada” programının yayınının durdurulması için Ilıcalı, Fox TV ve Dual Film Yapım Şirketi’ni mahkemeye verdi.
Açılan davada 'Zuhal Topal'la Sofrada' programının yayınının durdurulması ve ihtiyati tedbir kararı alınması istendi.
Davaya cevap veren Fox TV kendi programlarının yurtdışında yayınlanan “Momsters” adlı programın formatından uyarlandığını iddia etti.
FOX TV itiraz etti: FOX TV’nin avukatı, “TV8 önce ‘Yemekteyiz’ adlı programın format haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmış ancak bu dava reddedilmiştir. Ilıcalı’nın ihtiyati tedbir istemi, hukuka aykırı niteliktedir. Davaya itiraz ediyor ve davanın reddine karar verilmesini istiyoruz” dedi.