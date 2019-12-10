Acun Ilıcalı desteği kesildi Şeyma Subaşı kafesini kapattı haciz iddialarını yalanlamıştı
Acun Ilıcalı ile evli olduğu dönemde Bebek'te kafe açan Şeyma Subaşı, kepenk indirdi, kirasının fazlalığından yakınıp kapatacağını açıkladı.
İstanbul'un gözde mekanı Bebek'te geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı ile beraberken sağlıklı yiyecekler, içecekler üzerine Healtyish Cafe adıyla bir mekan açan Şeyma Subaşı, kepenk indirdi. Son zamanlarda Şeyma'nın kafesinde işlerin iyi gitmediği hatta haciz geldiği iddia edilmiş, Subaşı, haciz iddiasını yalanlamıştı. Subaşı, kafesini kapatacağını açıkladı.
Bebek'teki kafesini ilk açtığı zaman 8 TL'ye su sattığı için eleştirilen Subaşı, kafesiyle ilgilenemediğini söyleyerek "Önümüzdeki günlerde kafeyi kapatacağız gibi görünüyor" dedi.
İşlerin iyi gitmemesi nedeniyle YouTube kanalı açarak oradan gelir sağlamayı amaçlayan Şeyma Subaşı, kanalından kafesinin battığı yönündeki sorular üzerine şunları söyledi:
Acun'a proje olarak sundum: ''Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Biz 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hem sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun'a bunu bir proje olarak sundum.''
Acun'un ünü sayesinde güzel gitti: ''Burada isminden menülerindeki bütün renklerine her şeyine kadar ben karar vermiş ve ekiple beraber benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Başta gerçekten çok güzel gitti. Bu tabi ki de benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasından o yüzden güzel gitti. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.''