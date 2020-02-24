Acun Ilıcalı derbiyi izledi Fenerli futbolcuyu hedef aldı bir an önce Fenerbahçe’den gitsin

Sana göre nasıl bir maç oldu?

Ben ilk yarı Galatasaray’ı çok beğendim. Zaten maçın ilk 10 dakikasındaki futboluyla Fenerbahçe’den daha üstün oynayacağını belli etti. Ama uzun bir süre golü bulamadılar. Maçta aslında sürekli olarak her şey ters gitti. Galatasaray iyi oynadı, oyunu domine etti ama golü Fenerbahçe attı. Sonra Fenerbahçe oyunu eşitledi, tam fiziksel üstünlüğü ele geçirdi derken, Galatasaray golleri attı.