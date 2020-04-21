Acun Ilıcalı canlı yayınına Ayça Çağla Altunkaya katıldı Şeyma Subaşı da katılmıştı

Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Dominik'te kalan Türkiye'ye dönemeyen Acun Ilıcalı, zaman zaman sosyal medya hesabı Instagram'dan açtığı canlı yayınlarla Survivor hakkında merak edilenleri anlatıyor. Yine bir Instagram canlı yayınında hayranları ile sohbet eden Acun Ilıcalı'nın yayınına eski eşi Şeyma Subaşı katılıp, youm yapınca çok konuşulmuştu.