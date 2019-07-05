Acun Ilıcalı canlı yayında Alişan bombasını patlattı! Yeni sezonda Tv8'de olacak
Survivor finalinin ardından Tv8 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Gel Yazın Konuşalım' programına katılan Acun Ilıcalı, Alişan müjdesini vererek Seda Sayan'ın Yemekteyiz programı hakkında da konuştu.
Medya patronu olarak tanınan Acun Ilıcalı, kendi kanalında katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Survivor'dan bu sezon beklediklerini yüzde yüz alamadıklarını itiraf eden Ilıcalı, gelecek yıl yeni bir formatta Survivor düşündüklerini açıkladı.
Gel Yazın Konuşalım programının ilk gününde canlı yayına misafir olan Acun Ilıcalı, TV8 kanalında yeni sezondaki yapımlarla ilgili de açıklamalar yaptı. İlk olarak dizi konusuna değinen Ilıcalı, Cansu Dere'nin başrolde oynadığı yeni dizinin ekranda olacağını söyledi. Ilıcalı, konuşmasına şu şekilde devam etti:
Uzman olduğum bir alan değil: "Dizi konusunda iyi olduğumuzu iddia etmedik. Uzman olduğum bir alan da değil. Ama Annem dizisi tuttu ama biz yapmadık. Çok güzel bir dizi oldu. İnandığım insanlar var, İrfan Şahin, Fatih Aksoy gibi. Yurtdışında 40 ülkeye satıldı Annem dizisi"
Yıllardır çok istediğimiz bir formattı: Seda Sayan'lı Yemekteyiz'den çok umutlu olduğunu söyleyen ünlü televizyoncu, "Seda Sayan Yemekteyiz ile önemli bir görevi aldı. Seda'nın bir evde olması eğlenceli olacak. Heyecanla bekliyorum. Yıllardır çok istediğimiz bir formattı." şeklinde konuştu.