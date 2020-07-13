Acun Ilıcalı canlı yayın yaptı Survivor finalistlerinden Cemal Can'ın maske tepkisi olay

Survivor 2020 Dominik'ten son yayınını yaptı ve elenen isim Berkan oldu. Canlı yayında TV8'de yayınlanan elemeden hemen sonra ise finale kalan Cemal Can Canseven, Barış Murat Yağcı ve Yasin Obuz, İstanbul'daki büyük final için yola çıktı.