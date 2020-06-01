Acun Ilıcalı Çağla Altunkaya ile ilk karesini paylaştı! Bomba gibi düştü

Survivor çekimleri için Dominik'te olan ve dünyayı etkisi altına alan salgın sonrası orada da mahsur kalan Acun Ilıcalı, önceki gün yeni yaşına ayak bastı. 51 yaşına giren Ilıcalı'ya ekip arkadaşlarından duygusal bir doğum günü sürprizi gerçekleştirildi.