Acun Ilıcalı bombayı patlattı! Yeni dizisinin başrolünde bakın kim?

Acun Ilıcalı, "Cansu'yu aldık, bu bize yeter" sözleriyle de dikkat çekti. Ilıcalı, “Şu anda muhteşem üçlü buluştuk. Hayırlı olsun. Cansu Dere, Fatih Aksoy’un yapımcılığında çok güzel bir dizieyle TV8 ekranlarında olacak. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Fatih abi sana da teşekkürler” ifadelerini kullandı.