Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya'yı yakın takibe aldı estetiksiz hali olay olmuştu

Şeyma Subaşı ile uzun yıllar aşk yaşayan Acun Ilıcalı, bir buçuk sene evli kalmanın ardından tek celsede boşanmış, ikilinin ayrılıkları uzun süre konuşulmuştu. Ayrılığın ardından ismi birçok kişiyle anılan Ilıcalı'nın aşk listesinde ise en çok dikkat çeken isim Ayça Çağla Altunkaya olmuştu.