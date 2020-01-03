Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya ilişkisi O Ses'te belgelendi işte o görüntü

Her sene olduğu gibi bu sene de O Ses Türkiye'de yılbaşı için ünlü isimleri programında ağırlayan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Ayça Çağla, İbrahim Büyükak ve Seda Sayan'ın sahnede olduğu anlarda kameraların objektifine takıldı.