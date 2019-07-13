Acun Ilıcalı aşk iddiaları çıkan ve 15 Temmuz için skandal paylaşımı olay olan Itır Esen'e anne engeli!

Acun Ilıcalı aşk iddiaları çıkan ve 15 Temmuz için skandal paylaşımı olay olan Itır Esen'e anne engeli!

Itır Esen'in estetik yaptırmak istediği ama annesinin onay vermediği öğrenildi

Acun Ilıcalı aşk iddiaları çıkan ve 15 Temmuz için skandal paylaşımı olay olan Itır Esen'e anne engeli! - Sayfa 1

15 Temmuz darbe girişimi ile regl dalgası geçen tweti ve Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen'e anne engeli.

20 yaşındaki manken Itır Esen burnundan şikayetçi

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Acun Ilıcalı aşk iddiaları çıkan ve 15 Temmuz için skandal paylaşımı olay olan Itır Esen'e anne engeli! - Sayfa 2

Itır Esen 
Genç model estetik yaptırmak istemiş ama annesi izin vermeyince ameliyat olamamış

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Acun Ilıcalı aşk iddiaları çıkan ve 15 Temmuz için skandal paylaşımı olay olan Itır Esen'e anne engeli! - Sayfa 3

Esen, “Estetik ameliyat olup burnumu yaptırmayı çok istiyorum.

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Acun Ilıcalı aşk iddiaları çıkan ve 15 Temmuz için skandal paylaşımı olay olan Itır Esen'e anne engeli! - Sayfa 4

Instagram’daki takipçilerimin laf atmasından dolayı değil, kendimi daha iyi hissedeceğimi düşündüğüm için.

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