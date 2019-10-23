Acun Ilıcalı açıkladı Survivor'ın ilk yarışmacısı Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yıldızı çıktı
Tv8'de yayınlanan Survivor'ın yeni sezonu hakkında konuşan Acun Ilıcalı, bu sezonun bomba olacağını ifade ederek yarışmaya katılacak ilk ismi resmen açıkladı.
Kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programa katılan Acun Ilıcalı, 2020 yılında yayınlanacak olan Survivor yarışması hakkında ilk kez konuştu. Ilıcalı, bu sezon Ünlüler-Gönüllüler şeklinde takım kuracaklarını belirtti.
Bu sezon full yeni kadro olacağını ve eski yarışmacılardan kimsenin olmayacağını söyleyen Ilıcalı, Çok Güzel Hareketler Bunlar da tanınan Ersin Korkut'un yarışmada olacağını açıkladı. Ayrıca Ilıcalı, zayıf olarak görünen Ersin Korkut'un avantajının daha büyük olacağını da ekledi.
Survivor ne zaman yayınlanacak?
Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler yarışmasının ne zaman yayınlanacağı hakkında da bilgi veren Ilıcalı, 2020 Şubat ayının ilk haftasında TV8 ekranlarında yayınlanmaya başlayacağını söyledi.
Ersin Korkut kimdir?
Ersin Korkut, 1977 yılında, Hakkari’de dünyaya geldi. Babası köy hizmetlerinden emekli, annesi ev hanımıdır. 5 kardeştirler. Yılmaz Erdoğan, dayısının oğludur.