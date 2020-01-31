Acun Ilıcalı açıkladı Survivor 2020 yarışmacılarına bomba bir isim daha katıldı
Survivor 2020'de kimlerin yarışacağı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı Acun Ilıcalı'nın açıkladığı isimlere bir bomba isim daha dahil oldu.
Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Hadise, Murat Boz, Seda Sayan ve Beyazıt Öztürk'ün jüri koltuklarında oturduğu O Ses Türkiye'nin finalinin hemen ardından Survivor 2020 başlayacak. O Ses Türkiye, 14 Şubat Cuma günü yarı finaliyle, 15 Şubat Cumartesi ise final bölümüyle ekranlara gelecek.
O Ses Türkiye'nin final yapmasının ardından ise TV8 ekranlarının bir diğer sevilen ve ilgiyle izlenen yarışması Survivor başlayacak. Survivor 2020'nin ne zaman başlayacağını dile getiren Ilıcalı, heyecanla beklenen yarışmanın Şubat ayında ekranlarda olacağını söyledi. 16 Şubat Pazar günü Survivor 2020 başlayacak.
TV8 ekranlarında Şubat ayında ekranlara gelecek olan Survivor 2020'nin bir yarışmacısı daha belli oldu. Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk isim Ersin Korkut olmuştu.
Arka Sokaklar'da oynayan oyuncu Uğur Pektaş'ın da Survivor 2020'de yarışacağını Ilıcalı açıklamıştı.