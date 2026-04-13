Acun Ilıcalı açıkladı! Nefise’nin talebi sonrası sevgilisinden bomba ayar
Survivor’da Nefise Karatay’ın eski sevgilisiyle görüşme talebi sonrası konseyde gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Ilıcalı, eski sevgili Erdem’in kendisiyle iletişime geçtiğini ve dikkat çeken bir mesaj paylaştığını açıkladı; konseyde yaşanan gerilim ve Nefise’nin yanıtı ise gündem oldu.
Survivor’da konseydeki çıkışıyla gündeme gelen Nefise Karatay, bu kez Acun Ilıcalı’nın açıkladığı mesajla yeniden gündeme geldi. Eski sevgilisiyle görüşme talebi sonrası Ilıcalı’nın konseyde ilettiği yanıt dikkat çekti.
ACUN ILICALI MESAJI AÇIKLADI
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, “Haber bekleyen bir yarışmacı var. Kırmızı takımda Nefise. Sevgili Erdem benimle temasa geçti. Murat Boz’la ilgili konuşmalarını hatırlıyor mu diye sordu” ifadelerini kullandı.
Ilıcalı, Nefise’nin daha önce söylediği “Murat Boz kalk gidelim dese gidermiş Nefise” sözünü de hatırlattı.
NEFİSE’DEN ESPRİLİ YANIT
Bu sözler sonrası Nefise Karatay ise “Adriana Lima kalk gidelim dese gitmeyecek mi?” diyerek yanıt verdi. Ilıcalı ise gülümseyerek “Erdem öyle biri değil” sözleriyle karşılık verdi.
GÖRÜŞME OLACAK MI?
Erdem’in verdiği yanıt sonrası Nefise ile görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise henüz netleşmedi. Kritik gelişmenin bu akşam yayınlanacak bölümde ve ilerleyen günlerde belli olacağı öğrenildi.