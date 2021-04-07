Acun Ilıcalı 5 Survivor yarışmacısını affetmedi ceza kesti bakın kim Survivor'dan elendi
Survivor Türkiye yarışmasında Acun Ilıcalı, kuralı ihlali yapıp yemek saklayan yarışmacıların cezasını kesti. Survivor'dan dün bir yarışmacı elendi.
Dominik'te ünlüler ve gönüllüler kıyasıya yarışırken Acun Ilıcalı, dün akşam bir kural ihlali olduğunu açıkladı. Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'nin cezasını kesti. Ilıcalı, beşlinin yemek ve içecek temin ettiklerini, sakladıklarını söyledi.
Acun Ilıcalı, konuya ilişkin şunları söyledi:
"Ummadığımız ve üzüldüğümüz bir gelişme oldu. Eşitlik ilkesinin bozulduğunu ve tahmin etmediğimiz gelişmeler olduğunu öğrendik. Survivor birinci planda yarışmacılara duyduğumuz güven üzerine kurulu. Biz polis dedektifi gibi yarışmacılarımızın peşine düşmüyoruz.''
''Ancak kurallarımız var ve bunların bazı yarışmacılar tarafından delindiğini gördük. Aleyna Kalaycıoğlu ve Aleyna Çalışkan yarışma kuralları dışında bazı maddeler temin ettiler. Bunları da sakladılar."
Olayı kabul eden Aleyna Kalaycıoğlu, "Açlık psikolojisiyle bunu temin ettim ve sakladım. Çok pişmanım. Yapılmaması gerektiğini farkındayım. Herkesten özür dilerim" dedi.