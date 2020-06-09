Acun Ilıcalı 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Bebek turu attı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Dominik'ten Türkiye'ye döndü. Sevgilisiyle Bebek turu attı.
Koronavirüs salgını sebebiyle Survivor 2020 çekimlerinin yapıldığı Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, normalleşme süreciyle beraber Türkiye'ye dönüş yaptı. Aylar sonra İstanbul'a gelen çift, Bebek'te basın mensuplarının objektifine takıldı.
Türkiye'ye gelmesiyle sevgilisiyle Bebek turuna çıkan Ilıcalı, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Büyük bir ilgiyle karşı karşıya kalan Ilıcalı, genç sevgilisiyle objektiflere yakalanmamak için ise yoğun çaba harcadı.
Acun Ilıcalı, muhabirlerin soruları üzerine, ''Sokaktan aldığımız enerji muhteşem. Bu süreçte çok dua da aldık. En çok çocuklarımı, onların kokusunu özledim'' cevabını verdi.
Bu esnada Ayça Çağla Altunkaya ise magazin basınını görür görmez Acun Ilıcalı'nın yanından ayrıldı.