Acun ağzından kaçırmıştı! Murat Boz ile Aslı Enver'in düğün tarihi belli oldu
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın pot kırması üzerine yakın bir tarihte evlenecekleri öne sürülen Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin düğün tarihinin kesinleştiği iddia edildi.
İlişkilerine bir dargın bir barışık devam eden ve son olarak geçtiğimiz yılın Kasım ayında yeniden barışan Murat Boz ve Aslı Enver çifti hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. 4 yıldır birlikte olan ünlü çiftin, Enver’in doğum gününde yani 10 Mayıs’ta nikah masasına oturacağı magazin gündeminin ilk sırasına yerleşti.
Barıştıktan sonra da pek fazla birlikte görüntülenmeyen ikilinin sessiz sedasız nikah hazırlığı yaptığı haberi gündemi sarsarken, Murat Boz ve Aslı Enver çiftinin takipçileri adeta mesaj yağdırdı. Fan sayfaları çıkan bu haberleri yalanlarken, Boz ve Enver çiftinden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.
Çiftin evleneceğinin sinyalini ise ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde vermişti. Ilıcalı, 'Survivor' programı için Dominik'e giden Murat Boz'a "Ben de onun düğününe dünyanın bir ucuna gideceğim" diyerek teşekkür etmişti.
Öte yandan Aslı Enver, geçtiğimiz aylarda "Barıştık ama özel hayatımızla ilgili konuşmama kararı aldık" demişti.