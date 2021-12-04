'Aciz bıraktı, duygusal çöküntü yaşıyorum' deyip Ceza itiraf etti! Maalesef...
Fark Var, Yerli Plaka, Medcezir, Sus Pus şarkılarıyla bilinen Ceza yaşamına dair açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.
Gerçek ismi Bilgin Özçalkan olan rap müziğin 44 yaşındaki usta ismi Ceza, Hürriyet'ten Meltem Fıratlı'ya konuştu. Rap müzik ve yaşamı hakkında açıklamalarda bulunan Ceza sözleriyle olay oldu.
Ceza, son dönemde rap müzikle ilgili kafam çok karıştı. Tekrar hatırlatır mısın, sen ve arkadaşların hangi ideallerle yola çıkmıştınız?
Kendimizi ifade etmek, tarih yazmak, para kazanmak, birtakım yollar açmak için çıktık. Amaçlarımızın birçoğunu da başardık. Bu sayede daha fazla kardeşimiz kendini ifade edebiliyor, ekmek yiyip ailesine bakıyor.
Rap çok çeşitlenmedi mi?
Bu da hayallerimizden biriydi. Tek bir tür, tek bir yapı değil; çeşit çeşit dinlenebilir işler olsun istiyorduk. Çünkü underground (yeraltı) olan kemik kitle kalabalık olmuyor. Ama o tarz müzik yapanlar toplumu etkileyebilecek sanatlar ortaya çıkarıyor. Sonradan çıkan rap’çi kardeşlerimiz gibi... Benim ‘Rapstar’, ‘Yerli Plaka’ albümlerim gibi... Şimdi örnekleri daha fazla...
Sen rap müziğin kaptan köşkündesin. Son dönemde sanki rap sahnesini oradan izliyormuşsun gibi görünüyor. Bu dönemi gözlem yaparak mı geçiriyorsun?
Üretkenliğimin son dönemde azalmasının nedeni iki yıl önce babamı kaybettiğimden beri duygusal olarak çöküntü yaşamam. Bir yandan da uzun süredir bu müzik için emek ve savaş veriyordum. Bunların birikimiyle sadece bu dönem böyle geçiyor.