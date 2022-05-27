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Açılış için döneri 1 Lira yaptılar izdiham oluştu

Açılış için döneri 1 Lira yaptılar izdiham oluştu

SAMSUN'da açılışa özel et dönerin fiyatını 1 TL yapan restoranda izdiham oluştu. Vatandaşlar 1 TL’ye döner almak için 300 metrelik kuyruk oluşturdu.

Açılış için döneri 1 Lira yaptılar izdiham oluştu

Atakum ilçesinde faaliyete geçen bir restoran açılışa özel 20 TL değerindeki et dönerin fiyatını 1 TL yaptı. 

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Açılış için döneri 1 Lira yaptılar izdiham oluştu

Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı. Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. 

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Açılış için döneri 1 Lira yaptılar izdiham oluştu

Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise öğrenci olduklarını ve fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti.

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Açılış için döneri 1 Lira yaptılar izdiham oluştu

“Ayda 2 sefer bu şekilde kampanyalar yapmayı planlıyoruz”
100 kilonun üzerinde dönerin kesildiği ve vatandaşların et döner almak için sıraya girdiği restoranın sahibi Halil İbrahim Geçer, “Arada bu şekilde kampanyalarımız olacak.

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