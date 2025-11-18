Acılı abla kimsenin bilmediği detayı anlattı! O gece kardeşimle konuştuk...
İstanbul'da kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesi Türkiye'nin gündemine oturdu. Acılı abla Çiğdem Böcek canlı bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Olayda çok büyük ihmaller olduğunu dile getiren Böcek, "Hastanede ‘Siz yurt dışından geldiniz, hava değişimi olabilir’ deniliyor. En son kardeşimle çarşamba gecesi konuştuk. Bir şeyden bahsetmedi ama erken uyumaları beni şaşırtmıştı" diye konuştu.
Türkiye'nin gündemine oturan kahreden olay, 12 Kasım Çarşamba günü Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti
Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
BABA DA HAYATINI KAYBETTİ
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan baba Servet Böcek de hastanedeki tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Baba Servet Böcek'in cenazesi eşinin ve çocuklarının cenazelerinin defnedildiği aile kabristanında toprağa verilmek üzere Afyonkarahisar'a gönderildi.