Acilen ameliyata alındı Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş
Dumping Sendromu hastalığıyla mücadele eden Seren Serengil'den kötü haber geldi.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu. 50 yaşındaki Serengil'in hayranlarını üzen haber geldi.
Bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in acil ameliyata alındığı öğrenildi.
Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tohma açıklamada "Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak." ifadelerini kullandı.