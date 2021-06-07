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Acilen ameliyata alındı Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Acilen ameliyata alındı Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Dumping Sendromu hastalığıyla mücadele eden Seren Serengil'den kötü haber geldi.

Acilen ameliyata alındı Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele veriyordu. 50 yaşındaki Serengil'in hayranlarını üzen haber geldi.

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Acilen ameliyata alındı Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Bugün sabah 05.30'da artan ağrıları sonucu hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in acil ameliyata alındığı öğrenildi. 

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Acilen ameliyata alındı Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Seren Serengil'in sevgilisi Mustafa Tohma, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

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Acilen ameliyata alındı Seren Serengil'den kötü haber geldi! Çalışamayacak duruma gelmiş

Tohma açıklamada "Geçirdiği ameliyat sonrası safra kesesi çalışamayacak duruma gelmiş. Bu nedenle safra kesesi alınacak." ifadelerini kullandı.

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