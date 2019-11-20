Acilde doktor ve hemşirelerden köpük partisi! Cinsel ilişki iddialarıyla çalkalanmıştı
Cinsel ilişki iddiasıyla çalkalanan Alaşehir Devlet Hastanesi'nde skandallar bitmiyor. Hastane bu kez acil serviste görevli doktor ve hemşirelerin yaptığı köpük partisiyle gündeme oturdu.
Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, görüntüler ile ilgili soruşturma açıldığını belirttiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Soruşturma başlatıldı
Müdürlüğümüze bağlı Alaşehir Devlet Hastanesi ile ilgili olarak bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve iddialar ile ilgili olarak açıklama yapmaya ihtiyaç duyulmuştur. Müdürlüğümüzce ilgili Varan-1, Varan-2, Varan-3 adlı videolar hakkında 06 Kasım 2019 tarihi itibariyle haberdar olunmuş olup aynı gün içerisinde haklarında idari işlemler başlatılarak soruşturma açılmıştır. İlgili kişiler il içerisinde geçici olarak diğer sağlık kurumlarımıza görevlendirilmişlerdir.
Cinsel ilişki skandalıyla gündeme gelmişti
Söz konusu hastanenin bazı personelleri, geçtiğimiz günlerde cinsel ilişki skandalı iddialarıyla gündeme gelmişti. Bir çalışanın cinsel ilişki itirafları yaptığı iddia edilen olayda yetkili makamlardan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.