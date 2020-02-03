Açıklise sınav tarihleri 2020 AÖL bahar dönemi sınavları ne zaman?

AÖL sınavı ne zaman yapılacak araştırması açık lise sınavına giren öğrencilerin gündeminde. 2020 yılında 3 kez yapılacak olan AÖL sınavının 2. dönemi 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak sonuçlar 17 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

Eğitimine açıköğretim lisesinden devam eden öğrencilerin merakla beklediği 2019-2020 yılı sınav takvimi belli oldu. Lise eğitimine açıköğretimden devam eden öğrencilerin 1.Dönem, 2. Dönem ve 3. Dönem sınav tarihi açıklandı.

MEB tarafından eğitim öğretim yılının başladığı günlerde erişime sunulan Açıköğretim Lisesi iş takvimine göre AÖL 1. dönem sonu, 2. dönem sonu, 3. dönem sonu sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı da belirlendi.

Örgün eğitim dışında lise diploması alabilme yollarından birisi de açık öğretim lisesi sınavlarına girerek başarılı olmaktır. Açık Öğretim Lisesi (Lise , Meslek Lisesi, İHL) Kayıt Yenileme İşlemleri her sınav döneminin sonunda bir diğer sınav dönemine geçişte yapılmak zorunda olan bir kayıt yenileme işlemidir.

Kayıt yenileme yaptırmayan öğrenciler bir sonraki dönemin sınavlarına girme hakkı elde edemezler. Kayıt yenileme işlemi yaptıracak öğrencilerden durumu silik, donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

2019-2020 AÖL 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 6-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 AÖL 2. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 8 Ocak-4 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 AÖL

2. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 18 Mart 2020 tarihinde yayınlanacak. 2019-2020 AÖL 2. Dönem Sonu Sınavı 21-22 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olup sonuçlar 17 Nisan 2020 tarihinde açıklanacak.

2019-2020 AÖL 3. Dönem Kayıt Yenileme İşlemleri 20 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 21 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2019-2020 AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 1 Temmuz 2020 tarihinde yayınlanacak. 2019-2020 AÖL 3. Dönem Sonu Sınavı 4-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçlar 27 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 24 Ağustos-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. 2020-2021 AÖL 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 28 Ağustos-16 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020-2021 AÖL 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde yayınlanacak. 2020-2021 AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak olup sonuçların açıklanma tarihi henüz belli değil.