Açık Lise öğrencilerinin gözü MEB'de! AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, son gün ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi (AÖL), Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için yeni dönem kayıt maratonu başladı. Ortaöğretim eğitimini açıktan tamamlamak veya liseye açıktan devam etmek isteyen adaylar, MEB tarafından duyurulan başvuru şartları ve ödeme kanallarını incelemeye başladı. İlk kayıt yaptıracaklar ile kayıt yenileyecek öğrencilerin izleyeceği adımlar güncellendi. Peki, AÖL kayıtları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte MEB 2026-2027 AÖL kayıt tarihlerine ilişkin tüm ayrıntılar…

MEB AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilen 2026-2027 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre AÖL 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri Eylül ayı itibarıyla erişime açıldı. Öğrencilerin sınav ücretlerini yatırıp kayıt onaylarını tamamlamaları için belirlenen son başvuru tarihi 25 Eylül 2026 mesai bitimi olarak açıklandı.

AÖL BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Açık Öğretim Lisesi başvuruları, kayıt türüne (ilk kayıt veya kayıt yenileme) göre farklı sistemler üzerinden yürütülmektedir: İlk defa Açık Lise'ye kayıt yaptıracak adaylar, biyometrik fotoğraf, öğrenim belgesi (ortaokul diploması veya örgün eğitim tasdiknamesi) ve T.C. kimlik kartı ile birlikte kendilerine en yakın Halk Eğitimi Merkezi Müdürüklükleri'ne şahsen başvuru yapmalıdır. Kayıt yenileyecek mevcut öğrenciler ise kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra sistem tarafından otomatik olarak kaydedilmekte veya aol.meb.gov.tr adresi/e-Devlet üzerinden işlemlerini kontrol edebilmektedir.

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR VE NEREYE YATIRILIR?

2026-2027 eğitim dönemi için belirlenen AÖL sınav ve kayıt ücretleri MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına aktarılmaktadır. Adaylar ücret ödemelerini MEB'in resmi ödeme adresi olan odeme.meb.gov.tr üzerinden kredi/banka kartıyla veya Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank ATM'leri ve internet bankacılığı kanallarından TC kimlik numaraları ile kolayca gerçekleştirebilirler.