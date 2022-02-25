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Acı suyu çekip lezzet veriyor! Gümüşhane'de günde 5 tane yapıyor sipariş yapıyor

İhlas Haber Ajansı
Acı suyu çekip lezzet veriyor! Gümüşhane'de günde 5 tane yapıyor sipariş yapıyor

Geçmişten günümüze sürdürülen el sanatlarının en önemli adreslerinden biri olan Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde ladin ağacından yapılan külekler bölgedeki illere satılıyor.

Acı suyu çekip lezzet veriyor! Gümüşhane'de günde 5 tane yapıyor sipariş yapıyor

Plastiğin hayatın her alanına girmesinin ardından talebi azalan “külek”, Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyündeki ustalar tarafından yapılmaya devam ediyor. 

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Acı suyu çekip lezzet veriyor! Gümüşhane'de günde 5 tane yapıyor sipariş yapıyor

Köydeki hemen her evde yapılan külek, içerisine yağ, yoğurt, bal koymaya yarayan kapaklı tahta kova olarak kullanılıyor.

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Acı suyu çekip lezzet veriyor! Gümüşhane'de günde 5 tane yapıyor sipariş yapıyor

 Daha çok yoğurt mayalamak ve tereyağı saklamak için kullanılan külekte saklanan yoğurt ayrı bir lezzetli ve tatlı oluyor, geç ekşiyor.

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Acı suyu çekip lezzet veriyor! Gümüşhane'de günde 5 tane yapıyor sipariş yapıyor

Küleğin yapım süreci ormanda kesilen ladin ağacının boyuna göre çelik halinde biçilmesi, bıçakla yarılması, kenarının baltayla dökülmesi ve dışının doğru, içinin eğri bıçakla silinip kurutulmasıyla başlıyor. 

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