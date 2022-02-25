Acı suyu çekip lezzet veriyor! Gümüşhane'de günde 5 tane yapıyor sipariş yapıyor
Geçmişten günümüze sürdürülen el sanatlarının en önemli adreslerinden biri olan Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde ladin ağacından yapılan külekler bölgedeki illere satılıyor.
Plastiğin hayatın her alanına girmesinin ardından talebi azalan “külek”, Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyündeki ustalar tarafından yapılmaya devam ediyor.
Köydeki hemen her evde yapılan külek, içerisine yağ, yoğurt, bal koymaya yarayan kapaklı tahta kova olarak kullanılıyor.
Daha çok yoğurt mayalamak ve tereyağı saklamak için kullanılan külekte saklanan yoğurt ayrı bir lezzetli ve tatlı oluyor, geç ekşiyor.
Küleğin yapım süreci ormanda kesilen ladin ağacının boyuna göre çelik halinde biçilmesi, bıçakla yarılması, kenarının baltayla dökülmesi ve dışının doğru, içinin eğri bıçakla silinip kurutulmasıyla başlıyor.