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Acı olay! Beren Saat ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı yine paylaştı notu olay oldu

Acı olay! Beren Saat ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı yine paylaştı notu olay oldu

Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla Beren Saat sosyal medyanın gündemine oturdu.

Acı olay! Beren Saat ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı yine paylaştı notu olay oldu

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu ile 2014'te Los Angeles'ta nikah masasına oturan oyuncu Beren Saat, geçtiğimiz yıl eşiyle aralarında esen soğuk rüzgar sebebiyle sık sık gündeme gelmişti. Boşanmanın eşiğinden dönen ünlü çift, son zamanlarda gayet mutlu bir birliktelik yürütüyor.

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Acı olay! Beren Saat ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı yine paylaştı notu olay oldu

Beren Saat, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile adından söz ettirdi. 

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Acı olay! Beren Saat ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı yine paylaştı notu olay oldu

Saat, 2004 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren eski sevgilisi Efe Güray'ı doğum gününde unutmadı.

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Acı olay! Beren Saat ilk aşkı Efe Güray'ı unutmadı yine paylaştı notu olay oldu

Beren Saat, ünlenmesine vesile olan yarışma sırasında kendisini hiç yalnız bırakmayan ve destekleyen Güray ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı. 

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