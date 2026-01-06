BIST 12.024
DOLAR 43,04
EURO 50,34
ALTIN 6.196,27
HABER /  GÜNCEL

Acı haber! Çatıdan düşen kar kütlesi can aldı!

Acı haber! Çatıdan düşen kar kütlesi can aldı!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kaldırımda yürürken bir binanın çatısından düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti.

Abone ol

Bitlis'in Tatvan ilçesinde çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kalan 21 yaşındaki Ayşe İder hayatını kaybetti.

İlçenin Fuar Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde kaldırımda yürüyen İder'in üzerine, caddedeki bir binanın çatısında biriken kar ve buz kütleleri düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kar ve buz kütlelerinin altında kalan İder, ağır yaralandı.

Ambulansla Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İder, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İder'in çatıdan düşen kar ve buz kütlesinin altında kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kartepe Kayak Merkezi’ndeki otelin ruhsatı iptal edildi
Kartepe Kayak Merkezi’ndeki otelin ruhsatı iptal edildi
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye gelecek
Malezya Başbakanı Enver İbrahim Türkiye'ye gelecek
BofA’dan 2026 için altın ve gümüş tahmini! Patlama bekleniyor...
BofA’dan 2026 için altın ve gümüş tahmini! Patlama bekleniyor...
Erdoğan neden hâlâ ayakta? 15 Temmuz’dan anketlere uzanan gerçek!
Erdoğan neden hâlâ ayakta? 15 Temmuz’dan anketlere uzanan gerçek!
Basın İlan Kurumu’ndan dijital dönüşüm ve yapay zekâ paneli
Basın İlan Kurumu’ndan dijital dönüşüm ve yapay zekâ paneli
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş için ara karar
Metehan Baltacı ve Mert Hakan Yandaş için ara karar
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada 14 sanık hakim karşısında
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
Tayvan'da F-16 savaş uçağı eğitim uçuşunda düştü
Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi öldü
Endonezya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 16 kişi öldü
MEB duyurdu kapsam genişletildi! Öğretmenevleri konaklama hizmetlerinde...
MEB duyurdu kapsam genişletildi! Öğretmenevleri konaklama hizmetlerinde...
MHP'li Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi açıklaması! '50 bin kişi daha çıkacak'
MHP'li Feti Yıldız'dan infaz düzenlemesi açıklaması! '50 bin kişi daha çıkacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı belli oldu