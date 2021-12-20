Acı detaylar ortaya çıktı! İzzet Altınmeşe'nin oyuncu oğlu öldü: Cem Yılmaz'dan açıklama
Türk halk müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe, evlat acısıyla sarsıldı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi oyuncusu Ali Murat Altunmeşe'nin ölümüyle ilgili Selahattin Alpay ve Cem Yılmaz açıklama yaptı.
Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe, merkez Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'nde kaldığı apartmanın 11'inci katından düşerek hayatını kaybetti.
Son olarak 'Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı' dizisinde rol alan, Şehir Tiyatroları oyuncusu Ali Murat Altunmeşe'nin ölüm haberi ailesini ve sevenlerini yıktı.
İzzet Altınmeşe'nin yakın arkadaşı sanatçı Selahattin Alpay, 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak acı olayla ilgili detayları paylaştı.
Alpay "Kolumuz kanadımız kırıldı. İnançlı bir çocuktu nasıl oldu hâlâ şoktayız. Şu an Mersin'deler, yarın İstanbul'da defnedeceğiz." ifadelerini kullandı.