'Acı çekiyorlar' deyip anlattı! İrem Helvacıoğlu Melisa Aslı Pamuk takdir topladı: Neredeyse diri diri...
Son aylarda çıkan orman yangınlarında zarar gören hayvanların tedavi edilmesi için getirildiği İzmir’deki çiftliğe gelen ünlü oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un yaptıkları takdir topladı.
Türkiye’yi sarsan orman yangınlarında yüzlerce yıllık ağaçlar küle dönerken, birçok hayvan da yangında zarar gördü. Bazı hayvanlar yangın nedeniyle yıkılan ahırlarında sıkışıp felç olurken, bazıları da yangından kaçamayarak derin yaralar aldı.
Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği vasıtasıyla İzmir’de bulunan Angels Farm adındaki koruma çiftliğine getirilen yaralı hayvanlara burada gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor.
Hayvanların iyileşme sürecinde ünlü isimler de zaman zaman katkı sağlıyor. İzmir’de bulunan çiftliğe gelen ünlü oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk, çeşitli yerlerinde yanıklar olan koyunlara pansuman yaparken, sıkışıp ayakları felç olan boğalara da masaj yaptı.
Haluk Levent’le bir araya gelip nasıl yardımı olabileceklerini konuştuklarını anlatan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, “Burada veteriner hekimimiz de bize yardımcı oldu. Yanıkları olanları önce yıkayıp sonra kremliyoruz. Onları görünce insan kendini çok kötü hissediyor." ifadelerini kullandı.