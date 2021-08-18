'Acı çekiyorlar' deyip anlattı! İrem Helvacıoğlu Melisa Aslı Pamuk takdir topladı: Neredeyse diri diri...

Haluk Levent’le bir araya gelip nasıl yardımı olabileceklerini konuştuklarını anlatan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, “Burada veteriner hekimimiz de bize yardımcı oldu. Yanıkları olanları önce yıkayıp sonra kremliyoruz. Onları görünce insan kendini çok kötü hissediyor." ifadelerini kullandı.