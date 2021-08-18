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'Acı çekiyorlar' deyip anlattı! İrem Helvacıoğlu Melisa Aslı Pamuk takdir topladı: Neredeyse diri diri...

'Acı çekiyorlar' deyip anlattı! İrem Helvacıoğlu Melisa Aslı Pamuk takdir topladı: Neredeyse diri diri...

Son aylarda çıkan orman yangınlarında zarar gören hayvanların tedavi edilmesi için getirildiği İzmir’deki çiftliğe gelen ünlü oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk'un yaptıkları takdir topladı.

'Acı çekiyorlar' deyip anlattı! İrem Helvacıoğlu Melisa Aslı Pamuk takdir topladı: Neredeyse diri diri...

Türkiye’yi sarsan orman yangınlarında yüzlerce yıllık ağaçlar küle dönerken, birçok hayvan da yangında zarar gördü. Bazı hayvanlar yangın nedeniyle yıkılan ahırlarında sıkışıp felç olurken, bazıları da yangından kaçamayarak derin yaralar aldı.

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'Acı çekiyorlar' deyip anlattı! İrem Helvacıoğlu Melisa Aslı Pamuk takdir topladı: Neredeyse diri diri...

Ünlü şarkıcı Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği vasıtasıyla İzmir’de bulunan Angels Farm adındaki koruma çiftliğine getirilen yaralı hayvanlara burada gerekli bakım ve tedavileri yapılıyor.

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'Acı çekiyorlar' deyip anlattı! İrem Helvacıoğlu Melisa Aslı Pamuk takdir topladı: Neredeyse diri diri...

Hayvanların iyileşme sürecinde ünlü isimler de zaman zaman katkı sağlıyor. İzmir’de bulunan çiftliğe gelen ünlü oyuncular İrem Helvacıoğlu ve Melisa Aslı Pamuk, çeşitli yerlerinde yanıklar olan koyunlara pansuman yaparken, sıkışıp ayakları felç olan boğalara da masaj yaptı.

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'Acı çekiyorlar' deyip anlattı! İrem Helvacıoğlu Melisa Aslı Pamuk takdir topladı: Neredeyse diri diri...

Haluk Levent’le bir araya gelip nasıl yardımı olabileceklerini konuştuklarını anlatan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, “Burada veteriner hekimimiz de bize yardımcı oldu. Yanıkları olanları önce yıkayıp sonra kremliyoruz. Onları görünce insan kendini çok kötü hissediyor." ifadelerini kullandı. 

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