Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı

Kayseri

Kayseri'de her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesimi sırasında bıçakla kendini yaralayan ya da kurbanlıkların darbeleriyle yaralanan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı. Kimi ambulansla kimileri ise kendi araçlarıyla hastaneye gelen vatandaşlar, acil servislerde yoğunluk oluşturdu. Hastaneye başvuran bir vatandaş kendisini görüntüleyen gazetecilere; "İlk acemi benim" dedi.