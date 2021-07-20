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Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı

Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastanelerde hareketlilik yaşanıyor. Kurban keserken yaralanan onlarca kişi soluğu acil servislerde aldı. İşte bayramın ilk gününde yurt genelinde yaşananlar...

Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı

Kırıkkale

Kırıkkale'de kurbanlıklarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 28 kişi hastaneye başvurdu. Kırıkkale'de bayram namazının ardından kurban kesimine başlayanlardan 28 kişi hayvan darbesi ve kesici aletlerle yaralandı. 

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Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

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Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı

Kayseri

Kayseri'de her bayram olduğu gibi bu bayram da kurban kesimi sırasında bıçakla kendini yaralayan ya da kurbanlıkların darbeleriyle yaralanan vatandaşlar soluğu hastanelerde aldı. Kimi ambulansla kimileri ise kendi araçlarıyla hastaneye gelen vatandaşlar, acil servislerde yoğunluk oluşturdu. Hastaneye başvuran bir vatandaş kendisini görüntüleyen gazetecilere; "İlk acemi benim" dedi.

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Acemi kasaplar kendini doğradı, hastaneler doldu taştı

Şanlıurfa

Yurt genelinde olduğu gibi Şanlıurfa’da da Kurban Bayramı’nın birinci gününde kılınan namazın ardından kurbanlıklarını kesmek isteyen vatandaşlar, kesimhanelere akın etti. 

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