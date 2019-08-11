Acemi kasaplar iş başında! Kendi kulağını kesen bile var

Kurban bayramı geldi çattı. Bugün ilk gün. Profesyonel bir kasap yerine kurbanlığını kendi kesmek isteyen acemi kasaplar yine iş başında. Ancak bir sorun var. Çünkü bu kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesiyorlar. İşte ülkemin birçok yerinden acemi kasap manzaraları...