Acemi kasaplar iş başında! Kendi kulağını kesen bile var
Acemi kasaplar iş başında. Ne yazık ki kurbanlık yerine kendilerini kestiler. Elini, kolunu, bacağını hatta kulağını kesen var. İşte yurdumdan acemi kasap manzaraları....
Kurban bayramı geldi çattı. Bugün ilk gün. Profesyonel bir kasap yerine kurbanlığını kendi kesmek isteyen acemi kasaplar yine iş başında. Ancak bir sorun var. Çünkü bu kasaplar kurbanlık yerine kendilerini kesiyorlar. İşte ülkemin birçok yerinden acemi kasap manzaraları...
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Adana'da kurban kesmeye çalışırken çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Seyhan Devlet Hastanesine başvurdu.
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Adıyaman'da kurban kesmek isterken kendisini yaralayan "acemi kasaplar", hastanelerde yoğunluk oluşturdu.
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Adıyaman merkez ve köylerinde vatandaşlar, kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelerde tedavi altına alındı.
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