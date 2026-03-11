Acemi Cadı dizisinin yıldızıydı! Kaan Yılmaz'ın son hali herkesi şaşırttı...
Acemi Cadı dizisi ile hafızalara kazınan Kaan Yılmaz yıllardır ekranlarda yer almıyordu. Toygar karakteri ile bütünleşen Kaan Yılmaz sosyal medya paylaşımı ile sevenlerini şaşırttı...
Bir dönemin sevilen dizilerinden Acemi Cadı ile hafızalara kazınan Toygar karakterini canlandıran Kaan Yılmaz, uzun yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun son görüntüsü sosyal medyada hızla yayılırken, dizinin hayranları adeta nostalji yolculuğuna çıktı.
2006 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Acemi Cadı, fantastik komedi türündeki hikâyesiyle kısa sürede büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Amerikan yapımı Sabrina the Teenage Witch dizisinden uyarlanan yapım, sihirli güçleri olduğunu keşfeden Ayşegül’ün eğlenceli maceralarını konu alıyordu.
Dizide Merve Boluğur, Cenk Gürpınar ve Kaan Yılmaz gibi isimler başrolde yer alırken, okul hayatı ve gençlik aşkları ekran başındaki izleyicileri ekrana kilitlemişti.
Dizinin en duygusal karakterlerinden biri olan Toygar, Ayşegül’e duyduğu büyük aşkla akıllarda yer etmişti. Sürekli Ayşegül’ün kalbini kazanmak için çabalayan Toygar, dizideki aşk üçgeninin en dikkat çeken isimlerinden biri olmuştu.