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Aboubakar Beşiktaş'a değil Medipol Başakşehir'e geliyor

Porto ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve adı Beşiktaş'la anılan Kamerunlu forvet Aboubakar, bonservis bedeli olmadan Medipol Başakşehir'e transfer olabilir.

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Medipol Başakşehir, Vincent Aboubakar ile görüşmelere başladı.

Forvet arayışlarını sürdüren turuncu-mavili ekip, Kamerunlu forveti kadrosuna katmak istiyor.

Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 28 yaşındaki forvet, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasından dolayı transfere olumlu yaklaşıyor.

Portekiz ekibiyle yollarını resmi olarak ayırmasının ardından Medipol Başakşehir ile masaya oturacak olan Aboubakar, sağlık kontrollerinde sorun çıkmaması halinde sözleşme imzalayacak.

2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giyen Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlı takımın da gündemine gelmişti. Ancak yapılan görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle düzenli oynayamayan Aboubakar, son 2 sezonda Porto forması ile çıktığı 21 maçta 6 gol attı.

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