Aborjin dijital yayıncılık hayatına başladı!

Yazar ve gazetecilerin bağımsız platformu Aborjin.com.tr dijital gazetecilik hayatına başladı. Sitenin yol haritası ise "Bazıları, bazı şeylerin bazı yerlerde yayınlanmasını istemez. İşte o şeylere haber diyoruz” mottosu.

Aborjin.com.tr özel içerikleri ve köşe yazılarıyla yazın hayatına siyaset bilimci John Keane’nin "Bazıları, bazı şeylerin bazı yerlerde yayınlanmasını istemez. İşte o şeylere haber diyoruz" mottosu ile yola çıktı.

Gazeteci ve yazarların girişimi olan Aborjin.com.tr her kesimin sesini duyurabileceği bir platform...

"İşte Aborjin'in farklılığı burada"

Aborjin dijital yayıncılık serüvenine kendini şöyle tanımlayarak başladı: Yayınladığı haber, içerik ve köşe yazılarıyla ana akım medyada gösterilmeyeni gösterecek. İşte Aborjin'in farklılığı burada. Aborjin yayın hayatına kısa süre önce başlamış olmasına rağmen sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Çünkü herkese eşit uzaklıkta ve bağımsız bir girişim.