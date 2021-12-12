BIST 2.035
DOLAR 13,88
EURO 15,72
ALTIN 795,87
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Ablamı öldürdüm, gelin alın

Ablasına kurşun yağdırıp polisi aradı: Ablamı öldürdüm, gelin alın

Antalya’nın Aksu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı ablasını tabancayla vurarak öldürdü. Olaydan sonra polisi arayan şahıs, “Ablamı öldürdüm, gelin alın” diyerek polise teslim oldu.

Abone ol

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi 217. Sokak'ta 2 katlı bir evin bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde ablası Gülderen Ç. (52) ile tartışan K.Ç. (47), ablasının üzerine kurşun yağdırdı.

Abla olay yerinde hayatını kaybederken, şahıs polisi arayarak “Ablamı öldürdüm, silahla başında bekliyorum gelin alın” dedi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Doğu ekspresi bilet alma 2022 iki kişilik kaç para oldu?
Doğu ekspresi bilet alma 2022 iki kişilik kaç para oldu?
Yılbaşı ne zaman 2022 kaç gün kaldı resmi tatil mi?
Yılbaşı ne zaman 2022 kaç gün kaldı resmi tatil mi?
Kahramanmaraş'ta bu baklavanın fiyatını duyan inanamadı! Araba ev fiyatını geçti
Kahramanmaraş'ta bu baklavanın fiyatını duyan inanamadı! Araba ev fiyatını geçti
İsrail Başbakanı tarihinde ilk kez BAE'yi ziyaret ediyor
İsrail Başbakanı tarihinde ilk kez BAE'yi ziyaret ediyor
Bursa'da sosyal medyada tartışan kızlar meydanda kavga etti
Bursa'da sosyal medyada tartışan kızlar meydanda kavga etti
Yerli Malı şiirleri kısa 1 kıtalık-2 kıtalık yerli malı sözleri
Yerli Malı şiirleri kısa 1 kıtalık-2 kıtalık yerli malı sözleri
2011'de 1000 euroluk nafakayı kabul etti kur yükselince başına gelmeyen kalmadı
2011'de 1000 euroluk nafakayı kabul etti kur yükselince başına gelmeyen kalmadı
İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması! 2 adet 5 kilogramlık sıvı yağ almak yasak
İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması! 2 adet 5 kilogramlık sıvı yağ almak yasak
'Asgari ücret 5 bin TL olacak' dedi şartı açıkladı! Ekonomist Şeref Oğuz: Yıl sonu dolar 17 TL'ye çıkacak
'Asgari ücret 5 bin TL olacak' dedi şartı açıkladı! Ekonomist Şeref Oğuz: Yıl sonu dolar 17 TL'ye çıkacak
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: 3 terörist etkisiz hale getirildi