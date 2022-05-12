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Ablam hamileyken kocası bana... Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Patronum odasında beni sıkıştırıp...

Ablam hamileyken kocası bana... Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Patronum odasında beni sıkıştırıp...

Uzman psikolog Esra Ezmeci'ye gelen cinsellik ve aldatma itirafları yine pes dedirtti.

Ablam hamileyken kocası bana... Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Patronum odasında beni sıkıştırıp...

Fulya ile Umudun Olsun programıyla üne konuşan uzman psikolog ve yazar Esra Ezmeci, ani bir kararla programdan ayrılarak Beyaz TV'ye transfer olmuştu. 

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Ablam hamileyken kocası bana... Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Patronum odasında beni sıkıştırıp...

Sosyal medya hesabında takipçilerine 'bana soru sor' diyerek itiraf etkinliği yapan Ezmeci, bu sayede takipçilerini her geçen gün katlıyor. 

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Ablam hamileyken kocası bana... Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Patronum odasında beni sıkıştırıp...

4 milyondan fazla takipçisi olan Ezmeci, yazdığı kitaplarla ve kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

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Ablam hamileyken kocası bana... Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Patronum odasında beni sıkıştırıp...

Cinsellikle ilgili sorunlara verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çeken Ezmeci, takipçilerini hayrete düşürmeyi sürdürüyor. 

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