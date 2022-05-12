Ablam hamileyken kocası bana... Esra Ezmeci'ye iğrenç itiraflar yağdı! Patronum odasında beni sıkıştırıp...
Uzman psikolog Esra Ezmeci'ye gelen cinsellik ve aldatma itirafları yine pes dedirtti.
Fulya ile Umudun Olsun programıyla üne konuşan uzman psikolog ve yazar Esra Ezmeci, ani bir kararla programdan ayrılarak Beyaz TV'ye transfer olmuştu.
Sosyal medya hesabında takipçilerine 'bana soru sor' diyerek itiraf etkinliği yapan Ezmeci, bu sayede takipçilerini her geçen gün katlıyor.
4 milyondan fazla takipçisi olan Ezmeci, yazdığı kitaplarla ve kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
Cinsellikle ilgili sorunlara verdiği yanıtlarla dikkatleri üzerine çeken Ezmeci, takipçilerini hayrete düşürmeyi sürdürüyor.