Abisi öldü verdiği poz olay oldu! Cansu Taşkın'ı takipçisi yerin dibine soktu

Takipçilerinden ağabeyi için Fatiha okumalarını isteyen Taşkın ''Seni çok özledim abicim nasıl geçecek bu acı nasıl paramparçayım. Seni çok seviyorum bizde geleceğiz yanına o günü bekliyorum mekanın cennet olsun canim abim. Lütfen abimin ruhuna fatiha okur musunuz ismi Murat Baran..." demişti.