Abisi öldü verdiği poz olay oldu! Cansu Taşkın'ı takipçisi yerin dibine soktu
Geçtiğimiz ay ağabeyini koronavirüsten kaybeden ünlü model Cansu Taşkın'ın yeni yıl pozu tepki çekti.
Model ve fenomen Cansu Taşkın'ın abisi 2 hafta önce koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmişti. Sosyal medya hesabından acı haberi veren Taşkın, yaşadığı büyük üzüntüyü takipçileriyle paylaşmıştı.
Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ağabeyi için "Ahh kalbim acıyor inanmak istemiyorum gittiğine canim abim... Bizi bırakıp nasıl gittin biz şimdi sensiz nasıl yapacağız, nasıl yaşayacağız? Çok gençtin çok, şehit oldun...'' ifadelerini kullanmıştı.
Takipçilerinden ağabeyi için Fatiha okumalarını isteyen Taşkın ''Seni çok özledim abicim nasıl geçecek bu acı nasıl paramparçayım. Seni çok seviyorum bizde geleceğiz yanına o günü bekliyorum mekanın cennet olsun canim abim. Lütfen abimin ruhuna fatiha okur musunuz ismi Murat Baran..." demişti.
Birbirinden ünlü isimler yılbaşı için paylaşımlar yaptı. Cansu Taşkın'ın yaptığı paylaşım ise çok tartışıldı.